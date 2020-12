Manželka Romana Vojtka se cítí jako supermamka. Takto se rozněžnila nad svým malým synem

Petra Vojtková se rozněžnila nad synem. Foto: archiv P. Vojtkové

„Roman je úžasný otec, takže já se ničeho nebojím. Myslím, že ani nebudu mít žádnou paniku mu dítě svěřit, kdybych se náhodou chtěla vrátit do divadla,“ řekla Super.cz Vojtková, která je z mateřství nadšena.

„Vždyť to mnohé znáte. Nedá se to slovy popsat! Jsem zamilovaná až po uši. Ta dávka energie a lásky je tak obrovská, že mám pocit síly Supermana, teda Supermamky. Nevím, proč už nemám čtyři-je to Boží,“ rozplývala se zřejmě ještě pod vlivem hormonů Vojková. A v něžnostech pokračovala.

Petra Vojtková měsíc před porodem poskytla Super.cz rozhovor.

„Miluju, jak se šklebí a dělá xichtíky,“ rozplývala se a připustila, že se ještě teprve vše učí. „Všechno se teprve učím a nejraději bych byla ve všem rychlejší, zkušenější a jednou nejlepší...Dělám vše na 100 % s tou největší pokorou a láskou,“ uzavřela zpěvačka.

Její manžel Roman Vojtek je už zkušeným tatínkem, a tak jí určitě rozdává dobře míněné rady. Z prvního manželství má dceru Editku (10) a syna Bena (5). ■