Míša Dolinová svým dcerám překazila mikulášskou nadílku: Dodnes mi to neumí zapomenout, říká

Michaela Dolinová Herminapress

S dětmi a mladými studenty tedy přichází do kontaktu denně. Své vlastní dcery Julii a Terezu už má ale dospělé. S blížícím se Mikulášem zavzpomínala na období, kdy byly její holky ještě malé. Přípravu na příchod Mikuláše a čerta s andělem ale jako rodič příliš nezvládla.

„Svým holčičkám jsem v dobré víře vysvětlovala, že čert a Mikuláš neexistují, že jsou to sousedi. Ony mi to do dneška nemohou zapomenout, že pro ně mikulášská nadílka ztratila kouzlo,“ přiznává herečka. „Já jako malá jsem se čertů nebála, protože babička o mně říkala, že jsem způsobná. To znamená, že jsem hodná holčička, měla jsem svědomí čisté,“ vysvětlila sympatická brunetka.

Míša se letos také zapojila do iniciativy potěšit klienty v domově seniorů a společně s kamarádkou a kolegyní Sandrou Pogodovou (45) připravily babičkám a dědečkům krásné adventní věnce. „Přišla jsem k Míše na kafíčko a ona mne hned zapřáhla. Prý je to pro dobrou věc. Já zdobím věnec z jehličí, ale Míša má krásný z břečťanu z jejich chaloupky, osobně naškubaný z kadibudky. Ale není to na něm znát, je stále zelený a voní,“ směje se Sandra. ■