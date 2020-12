Jedním duetem to neskončilo: Lucie Vondráčková a Sámer Issa budou mít další písničku

Sámer Issa bude mít další píseň s Lucií Vondráčkovou. Super.cz

O tom, jak vznikla společná píseň Vrať se se Sámerem Issou (35), už Super.cz vyprávěla Lucie Vondráčková (40). O ní i o seznámení se zpěvačkou jsme si povídali i s druhou polovinou dua. "Byl jsem zvědavý, zda by tahle kombinace mohla vzniknout a jak by to dopadlo," potvrdil nám Sámer, že Lucku opravdu dva měsíce uháněl.

"Věřil jsem tomu, že i když jsme k sobě jako interpreti neměli nikdy blízko, mohlo by z toho něco zajímavého vzniknout. Nakonec jsem Lucku ukecal na sushi, když jsem si s ní dva měsíce psal na Instagramu. Pak přijala pozvání na oběd, a nakonec jsme si hodně dlouho povídali o úplně jiných věcech než o muzice. Naší společnou vášní jsou zvířata. Až posledních pět minut, když už jsem platil, došlo na tu písničku, a Lucku zajímalo, co pro mě udělal Jakub Ludvík," vyprávěl Super.cz Sámer, jemuž známý fotograf píseň otextoval.

"Když jsem jí tu písničku poslal, hned mi řekla, že je to právě taková píseň, která na nás dva čekala. Natáčeli jsme to dost dlouho a Lucka mě překvapila. Je úžasná interpretka a profesionálka, taky hrozný pedant. Já ji dřív moc nevnímal a tolik nesledoval. Věděl jsem, že je dobrá, ale nebyl to styl, který bych vyhledával," přiznal.

Zajímalo nás, zda společný duet předznamenává další spolupráci. "Máme ještě další skladbu, tentokrát rychlejší. Řekli jsme si, že bychom u ní mohli tancovat, protože i tanec máme oba rádi. Písničku nám otextovala Lucčina maminka a budeme k ní také natáčet videoklip. Baví nás to spolu, rozumíme si jako lidi," prozradil zpěvák.

"Mám i další písničky, už jen moje, které v rámci tohoto projektu budu vydávat a dobře vím, že Lucka mi s tím hodně pomůže tím, že do toho se mnou jde. Ale věřte mi, že kdybych to necítil a neměli bychom společnou energii, tak bych to nedokázal," uzavřel. ■