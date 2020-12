Spisovatelka Bára Nesvadbová nás pozvala domů: Tady píše své knihy a žije s dcerou, maminkou a tetou

Bára Nesvadbová Super.cz

"Protože s kamarádkou Pavlou Saudkovou vydáváme literární čas, vymyslely jsme projekt, kdy každý týden online vybíráme jednu novinku a předčítám ji. Bavilo mě to a baví. Střídám žánry a spisovatele a lidé to mají rádi," snažila se svým fanouškům vynahradit to, že si nemohli zajít pro knížku do knihkupectví.

Psala ale i ona sama. "Nedávno jsem vydala novelu Iluze, která je pro mě úplně intimní a ryzí. A co se týče novinařiny, tak jsme s Jakubem Knězů zopakovali minulý rok a vyšlo dalších dvanáct rozhovorů s předními českými lékaři. Ta kniha mě baví. Mám totiž vždycky obrovskou trému, když vydávám nějakou knihu o lásce, protože se bojím, že třeba nebude dost věrohodná, lidi nebude bavit a příběh je nevtáhne. Zatímco tady jde o skutečné příběhy lidí, kteří jsou tak dobří, že bavit musí," míní.

Pokud jde o její práci pro nadační fond Be Charity, mnoho se toho teď dělat nedá. "Nemohou se konat gala večeře, setkávání v rámci Beauty for Charity ani další akce jako ty naše hadrárny Be Charity Bazar. Ale rozhodli jsme se nerezignovat a vyrobili jsme srdce ze zlata, které prodáváme za 150 korun, 50 korun jsou výrobní náklady. Myslím, že to jsou hezká péefka a vybíráme na operační stůl pro děti. Dali jsme se dohromady s Lenkou Vacvalovou, která se srdcem se zlata poběží, a doufám, že nás podpoří spousta našich kamarádů a donátorů, kteří srdce ze zlata mají," věří.

Když už jsme byli u srdce, zajímalo nás, zda někomu Bára dala to svoje, a někdo ho tedy vlastní. "Myslím, že už dlouho. Ale nevím, jestli jde vlastnit srdce. Nejde vlastnit člověka ani jeho duši. Ale lze ryze milovat. Je to zvláštní, ale já vlastně až v dost dospělém věku zjišťuju, jak moc se jde zamilovat," uzavřela. ■