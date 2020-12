Slovenská Twiggy v minisukni. Talentovaná zpěvačka (✝32) podlehla rakovině

Eva Kostolányiová zemřela příliš brzy. Profimedia.cz

Popularita krásné a talentované slovenské zpěvačky (2. 11. 1942 - 3. 10. 1975) kulminovala na počátku 70. let. Proto její jméno utkvělo v paměti především dříve narozeným. Její jemný, zvonivý hlas, charisma, dobře zvolené písničky i pohybové nadání oslovovaly tehdy publikum všech generací.

A pánové navíc obdivovali nejen její zpěv, ale i dlouhé štíhlé nohy, které ráda ukazovala v minisukních. Nejen proto, ale i kvůli útlé postavě, ostrým lícním kostem a výrazným očím s podmanivým pohledem se Evě Kostolányiové říkalo „slovenská Twiggy“.

Jako z pohádky o Popelce

Narodila se jako Eva Vermešová do velmi chudé rodiny, ve které vyrůstalo celkem osm dětí. Rodiče si ji ale hýčkali jako princezničku a podporovali ji v jejích uměleckých ambicích. Protože měla i taneční vlohy, stala se už ve 14 letech členkou folklorního souboru SĽUK (Slovenský ľudový umelecký kolektív) a později začala zpívat v Armádním uměleckém souboru, kde také poznala svého budoucího muže. Byl jím tanečník Ján Kostolányi , za kterého se provdala v roce 1965. Manželství sice skončilo rozvodem, ale příjmení už si ponechala, protože ji tak znali i fanoušci.

V populární Tatra Revue zpívala po boku Milana Lasici (80), Júlia Satinského (✝61), Mariána Labudy (✝73) či Evy Mázikové (71). S Orchestrem Braňa Hronce (79) vystupovala doma i v zahraničí. „Viděl jsem, jak se kolem ní točí kluci, ale měly ji rády i ženy. Byla typem zpěvačky, který ženám vyhovoval,“ řekl o ní kdysi Hronec.

Přemluvila i „Nicka Cartera“

Kostolányiová měla celou řadu sólových hitů: Bábika, Keď si sám, Poď so mnou, Ten, čo tu včera bol, Tma je nebezpečná, Hej, chlapče, Ťuk-ťuk nebo Jingle-jangle. Nicméně její duet Smoliar, který natočila s hercem a velkým kamarádem Michalem Dočolomanským (✝66), doslova boural hitparády. „Byl to její nápad,“ prozradil zpěvaččin synovec Mikuláš Vermeš.

„Dočolomanský pořád tvrdil, že nemá na zpívání vlohy. Jenže ona ho stále přemlouvala…“ Své vyjádření poskytl svého času také herec, kterého proslavila mj. role detektiva Nicka Cartera v komedii Adéla ještě nevečeřela (1977): „Před nahráváním jsem měl ale podmínku. Pokud nebudu spokojený, tak se to nevydá,“ řekl Dočolomanský. Jeho obavy se nenaplnily a po velkém úspěchu Smoliara nazpívali společně další duety: Haló tam, Hala, hala či Smiešny pán.

Osudová rána

Eva Kostolányiová byla opravdu zpěvačka mimořádných kvalit. Hit Smoliar ale jakoby předurčil její osud. „Jednou za mnou přišla a řekla, že má bulku a bojí se, že má rakovinu. Tak jsem se na ji ještě obořil: Jak můžeš něco takového říkat? To je hloupost!“ vzpomínal na kolegyni Braňo Hronec v dokumentu Slovenské televize.

Zpěvaččina domněnka se bohužel potvrdila. Lékaři jí diagnostikovali rakovinu prsu. Po operaci užívala silné hormonální léky, kvůli kterým jí zhrubl hlas, a přestala být také tou křehkou éterickou vílou.

Ostříhala si i krásné dlouhé vlasy. Přesto zpívala dál, jen pozměnila repertoár a tvářila se, že to vše je jen změna image. I když bojovala jako lvice, nemoc ji postupně zdolávala. V srpnu r. 1975 nahrála poslední píseň More lásky a krátce nato musela znovu do nemocnice, kde v září poprvé vyslovila myšlenku, že se zřejmě nedožije konce roku.

Zemřela v říjnu, měsíc před 33. narozeninami. Kolegové i fanoušci byli v šoku. Poklonu jí složil i Michal Dočolomanský: „Eva byla podle mého názoru nejlepší zpěvačka své doby,“ řekl. ■