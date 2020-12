Líbání s Nicole Kidman je nezapomenutelné! Mladá herečka popsala, jaký to pro ni byl silný zážitek

Matilda de Angelis Profimedia.cz

O jejím výkonu a celém seriálu se nepřestává mluvit a napínavé drama nadchlo i klan Kardashian-Jenner, který před posledním dílem minisérie sdílel své nadšení, že konečně zjistí, kdo zabil Elenu Alves. Tu hrála právě Matilda a v roli se ukázala dokonce i úplně nahá před Nicole Kidman.

Původním snem Matildy bylo stát se zpěvačkou, teprve před pěti lety se pustila do herectví. Mělas to vědět je její první práce, kterou dostala v Americe a musela zahrát v angličtině.

„Bylo to poprvé, kdy jsem navštívila New York. Byla jsem naprosto nadšená z toho, že se mohu procházet po tak ikonickém městě,“ uvedla Matilda, které rozhodně nevadily ani nahé scény ve filmu. „Je jedno, jestli jsou to mé oči, rty, nebo prsa či vagína. Mé tělo je jen další nástroj k tomu, abych se vyjádřila. Pořád jsem to já, a pokud je cílem sdělit něco složitého, pak může být nahota mocným způsobem, jak se vyjadřovat a přesvědčovat,“ řekla herečka.

V jedné ze scén políbila Nicole Kidman a to komentovala slovy: „Líbat Nicole bylo to nejmenší, čeho bych se bála. Vím, že umím dobře líbat, takže mě to neděsilo. Bylo to úžasné a byla jsem na sebe pyšná! Ihned jsem to řekla svým přátelům a budu na to vždy myslet jako na svůj první polibek.“ ■