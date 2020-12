Překvapte a udělejte vánoční radost se špičkovým notebookem!

„Thin je in“ aneb i herní notebook nemusí být velký – MSI GF63 Thin

Dostupný výkon a nízká hmotnost, to jsou znaky řady GF63 Thin. S váhou 1,9kg a velikostí jen o pár centimetrů přesahující rozměry formátu A4 jej můžete pořídit sobě nebo svému potomku, který ho tak v batohu ani nepocítí. Přesto nabídne výkon poslední 10.řady Intel Core procesorů v kombinaci s grafickou kartou NVIDIA GTX, to vše na 15,6“ obrazovce se 120Hz panelem pro zářivě ostré zobrazení. Samozřejmostí je rychlý SSD disk nebo podsvícená klávesnice, bez ní to dnes prostě nejde. Pracovat nebo se bavit u her a filmů můžete u GF63 opravdu dlouho, baterie vydrží až 7 hodin na nabití. Základní verzi naleznete v cenách od 22 tisíce korun.