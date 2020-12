Koronaviru, který sama prodělala, se manželka Krajča nebojí: Nehodlám se nechat ovládat strachem

Karin Krajčo Babinská se neděsí katastrofických zpráv o covidu. Super.cz

„Když jsme se vraceli z Malediv, tak jsem našim dětem říkala, že to byla možná poslední dovolená na dlouhou dobu. Netušila jsem, jak moc mám pravdu,“ zavzpomínala pro Super.cz sympatická spisovatelka.

Před pár dny si Karin a Richard (43) Krajčovi prošli nemoci covid-19 a s postupným uvolňováním opatření se nyní rodinka dostává do fáze, kdy začínají uvažovat o tom, že by vyrazili na nějakou zahraniční cestu. „Říkali jsme si s Ríšou, že už potřebujeme moře. Nemusíme zrovna na Maledivy, ale jen na místo, kde je teplo. Jediné, co mě odrazuje, jsou testy, kterými vás šťouchají v nose,“ uvedla Karin.

Ta se klasickým PCR testům zatím vyhýbala. „Podstupovali jsem zatím testy z krku, což mi přijde snesitelnější,“ dodává.

Nenechávám se v životě omezovat strachem. A to žádným. Ani tím, co šíří mainstreamová média, ani tím, co šíří politici. Není to věc, která by mě omezila. Nebojím se covidu, ale omezení jako takových,“ vysvětluje svůj postoj Karin Krajčo Babinská. ■