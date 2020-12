Na sociálních sítích mohou děti u Krajčů trávit jen hodinu denně. Jejich otec čas mnohonásobně překračuje

Karin Krajčo Babinská práskla na manžela jeho neřest. Super.cz

Vše vzniklo vlastně spontánně díky pandemii. „Máme s Richardem společnou talk show Kecičky a písničky, se kterou jsme objížděli celou republiku. V karanténě se nám začalo stýskat po kontaktu s diváky. V prvním nouzovém stavu jsme začali vysílat krátké vstupy. Pokračovali jsme v době druhého nouzového stavu. Zjistili jsme, že to lidi mají rádi a našla se skupina čítající asi sto tisíc lidí, kteří sledují naše výstupy z obýváku do obýváku,“ řekla Super.cz Karin, která s manželem obdržela před pár dny cenu. „Jsme vděční, že jsme jedni ze dvanácti oceněných v Czech Social Awards. Hrozně si toho vážíme a je krásné, když člověk dostane něco, co vůbec nečeká,“ říká drobná filmová režisérka, se kterou jsem se setkali kvůli její nové knize Hvězdy na cestě, která se stala bestsellerem.

Je evidentní, že rodičům se sociálními sítěmi pomáhají jejich děti. Ty mají ale mnohem omezenější přístup k internetu. „Mohou tam trávit jen hodinu denně,“ prozrazuje Karin a zároveň přiznává: „Richard tráví na sociálních sítích mnohem více času. On by se bránil, že tam pracuje, protože díky tomu kapela Kryštof nepotřebuje další PR. Často je mu to ale předhazováno. Já jsem na internetu méně, protože ten přístroj nemám osobně ráda. Večer ho pravidelně vypínám do leteckého režimu,“ říká Karin Krajčo Babinská. ■