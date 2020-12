Dozvíme se něco víc ze života Richarda Krajča? Jeho půvabná manželka píše ve své knize o slavném herci

Karin Krajčo Babinská promluvila o svém bestselleru. Super.cz

„Herci v knize je šedesát tři let. Není to myšlené tak, že by to měl být Richard. Je ale pravda, že jsem vycházela z našich zážitků. Richard je velmi slavný, a když spolu někam jedeme, dochází k zajímavým zážitkům,“ uvedla v rozhovoru pro Super.cz Karin a dále uvedla: „Richard se v mnoha ohledech v hlavním hrdinovi viděl. Charakter člověka neodpovídá.“

Prvním čtenářem autorčina románu byl manžel, a to ještě dříve, než byla kniha dokončena. Příběh románu otevírá tajemství, a tak byl frontman kapely Kryštof nedočkavý, jak to celé dopadne. „On má tu nevýhodu, že pro něj to bývá čtení na celý rok. Někdy je napnutý, ale já jsem příběh teprve dopisovala,“ usmívá se spisovatelka.

Karin je primárně režisérka a kromě klipů pro kapelu Kryštof natočila snímky, jako jsou Křídla Vánoc či Pusinky. Sama se jednou nechala slyšet, že: „píše filmy“. Nabízí se tedy otázka, jestli hodlá svůj poslední román také zrežírovat. „Příběh je velmi košatý a asi by byl jen těžce zfilmovatelný, protože se prochází rudým časovým obdobím,“ zavrhla to Karin. „Knihu bych musela zkrátit, nebo ji natočit jako dlouhý osmihodinový film.“

Knížka, kvůli které jsme se s Karin setkali, je na trhu teprve měsíc, a už se stala bestsellerem. Množství deseti tisíc prodaných kusů, které v ČR určuje hranici bestselleru, kniha překonala v extrémně rychlém čase.

„Mám obrovskou radost, že se kniha tak skvěle prodává a že si i v této komplikované době našla cestu ke svým čtenářům. Vážím si toho a děkuji i za všechny krásné reakce, které se ke mně dostávají, protože to je pro mě ta největší odměna,“ říká s nadšením Karin Krajčo Babinská. ■