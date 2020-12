Co spolu mají? Bývalý účastník Tváře se chystá do tepla s někdejší nejkrásnější teenagerkou

Strávili spolu celý den na focení. Teď spolu jedou do zahraničí. Foto: archiv M. Peroutky

Dvojice se sešla před společnou cestou k Rudému moři. O žádnou romantiku ve dvou se ale nejedná. „Za pár dní spolu letíme do Egypta. Nic za tím ale nehledejte, budeme tam natáčet videoklip na Milanovo nové CD, které vyjde příští rok v březnu,“ usmívala se sympatická brunetka.

Je docela s podivem, že oba dokázali ve svém nabitém programu sladit termíny a odletět. Peroutka, který na sebe upozornil v televizní show Tvoje tvář má známý hlas a v seriálu Ordinace v růžové zahradě, moderuje Snídani s Novou. Gášpárová řeší nabídky na focení a snaží se rozběhnout svou hereckou kariéru. „Jsem spokojená. Lepší než doma koukat do zdi a nevědět, co bude zítra. Takhle to vlastně nevím taky, ale jen díky tomu, že toho mám fakt hodně,“ směje se Gabriela, která se na natáčení videoklipu Milanovy kapely Perutě prý velmi těší. ■