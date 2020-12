Věděli jste, že Gábina Partyšová začínala v Křesťanském magazínu? Měla jsem před sebou Bibli a džus, vzpomíná

Gábina Partyšová dříve a dnes Foto: Super.cz/archiv G. Partyšové

"Už je to 25 let, kdy jsem začínala v České televizi Brno v pořadu Křesťanský magazín, kde chtěli omladit diváky. Měla jsem před sebou Bibli a džus a na sobě nějaký kostýmek, ve kterém jsem vypadala příšerně," řekla Super.cz Gabriela. "Vydržela jsem tam asi čtyři nebo pět měsíců a pak jsem to vzdala. To jsem tehdy odešla do Prahy a začala moderovat pro Novu," odvyprávěla své začátky Partyšová.

Prvních devět let byla Partyšová spojovaná hlavně s televizí Nova, po porodu přešla na konkurenční Primu do Top Star magazínu, poté se vrátila do své domovské televize Nova do pořadů Prásk! a Snídaně s Novou.