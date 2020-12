Obdařená kráska z Pobřežní hlídky předvedla své křivky v černých bikinách

Alexandra Daddario Profimedia.cz

Krásná brunetka má v momentech, kdy nemusí být na place, na obličeji potápěčské brýle a šnorchl a brázdí pobřeží na Havaji. Tam totiž natáčí nový seriál z dílny HBO s názvem The White Lotus. Tentokrát zvolila černé plavky, ale nedávno oblékla jedny téměř neviditelné, které přesně kopírovaly odstín její pleti.

V novém díle se objeví spolu s herečkou Sydney Sweeney, Jennifer Coolidge, Stevem Zahnem a mnoha dalšími. Alexandra má za sebou roli nejen v nově natočené Pobřežní hlídce, ale objevila se i v Texaském masakru motorovou pilou a svou kariéru začínala v seriálu All My Children. To bylo i dílo, ve kterém začínala herečka Sarah Michelle Gellar a získala za roli cenu Emmy. ■