Lucie Borhyová vyměnila parťáka. S kým ji teď můžete potkávat?

Lucie Borhyová ve voze DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Foto: DS Automobiles

Moderátorka Lucie Borhyová miluje výrazný vzhled, eleganci i smysl pro praktičnost. Vyměnila parťáka, ale přesto zůstává věrná. Řeč je o jejím novém voze. Proč se rozhodla pro změnu?

­

Už loni v květnu se krásná moderátorka stala spokojenou řidičkou a ambasadorkou avantgardní francouzské automobilové značky DS. Teď však zlatou vyměnila za sexy rudou. Místo nepřehlédnutelného zlatého modelu DS 7 Crossback teď řídí ostře červené DS 7 Crossback E-Tense 4x4.

Lucie Borhyová & DS 7 Crossback E-Tense 4x4

FOTO: DS Automobiles

Za benzin už téměř neutrácí



Jaký byl důvod změny? Kromě barev se od sebe oba modely na první pohled příliš neliší. Rozdíl je však velmi zásadní. Lucčino nové auto má totiž ekologický plug-in hybridní pohon. Protože na dobré věci se zvyká snadno, sžila se moderátorka hlavních zpráv s novou technologií velmi rychle. „Doma dobíjím mobil, tablet, počítač a teď i auto. Je to velmi snadné, zvládne to v pohodě každý. Auto se mi přes noc nabije, a protože to mám do práce 25 kilometrů, stačí mi většinou na cestu tam i zpět právě dojezd na elektřinu, takže teď tankuji opravdu velmi zřídka,“ pochvaluje si půvabná blondýnka, že nyní výrazně ušetří za benzin.

Dojezd plug-in hybridního DS 7 je až 58 kilometrů s nulovými emisemi. Baterii pak z 0 na 100 procent nabijete ve speciální zásuvce 32 A za necelé dvě hodiny. Díky pokročilému systému rekuperace energie lze baterii nabíjet také za jízdy. Protože ale tato technologie kombinuje elektromotor s klasickým benzinovým motorem, nemusíte se ani po vybití baterie trápit, že uvíznete uprostřed cesty. Průměrná spotřeba je 1,3 l benzinu na 100 km. Potěší i výkon vozu – 300 koní a pohon všech čtyř kol.

Lucie Borhyová & DS 7 Crossback E-Tense 4x4

FOTO: DS Automobiles

Vztah prověří první dovolená

Čím ještě si nový vůz získal její srdce? „Vyzdvihla bych jednoznačně krásu karoserie i interiéru, neomrzel mě ani maličko, což se jinak může u výrazného designu snadno stát. Auto je příjemné, pohodlné, skvěle se mi řídí, jako by mi bylo ušité na míru,“ popisuje Lucie. Její vůz má výbavu Grand Chic a opět si ho nakonfigurovala přesně tak, aby odrážel její osobnost a výbavou vyhověl i praktickým potřebám. Výsledkem je úžasná barevná kombinace červeného lakování karoserie s vnitřní světlou kůží Rivoli a řadou špičkových technologií včetně nočního vidění, které si Lucie nemůže vynachválit již ze svého předchozího vozu.

Lucie Borhyová & DS 7 Crossback E-Tense 4x4

FOTO: DS Automobiles

S novým vozem už se Lucie stihla vydat i na dlouhou cestu do Chorvatska. Měla tak hned ze začátku dokonalou příležitost si vůz důkladně otestovat. „Po mnoha letech jsme kvůli letošní situaci vyrazili na rodinnou dovolenou autem. Báječně jsme si to užili. Byla to pro mě také příležitost vyzkoušet DS 7 na delší cestě,“ říká známá milovnice cestování a dodává: „Zpočátku jsem se trochu bála, jestli se vše vejde do kufru, ale ten nakonec s trochou naší šikovnosti pojal vše, co bylo potřeba. Kromě toho jsme ještě ocenili prostorný a skutečně pohodlný interiér.“ ■