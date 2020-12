Do tvorby nového vánočního hitu zapojil David Gránský celou famílii. Touto písní děkuje všem zdravotníkům

Vánoční píseň Díky vám je věnovaná těm, kteří bojují v první linii. Video: FTV Prima

David Gránský (28) se rozhodl vytvořit vánoční song, ve kterém by poděkoval zdravotníkům za jejich práci. Vznikla píseň s názvem Díky vám, do které se zapojilo mnoho tváří ze seriálu Sestřičky Modrý kód, kteří Davidův nápad s nadšením uvítali. Na hudbě a textu se nakonec podílela celá rodina Gránských a herec Super.cz prozradil, jak k tomu vůbec došlo.

„Oslovil jsem dva autory na hudbu, několik autorů na text a všichni kolegové ze seriálu pak měli k výběru, jakou verzi chtějí. Autoři byli anonymní,“ říká herec. Jeho kolegům se ale nejvíce zalíbila hudba od jeho teprve šestnáctiletého bratra Tomáše alias Toma Seana. Ten se i přes svůj útlý věk začíná vlastní tvorbou živit, jeho písničky hrají rádia, a dokonce složil úvodní znělku k celovečernímu filmu.

„Vybrali si bráchovu verzi, překvapilo mě, že zvládl splnit tohle zadání, protože dělá takové ty moderní písničky pro rok 2020,“ dodává s úsměvem David.

Hudební podklad tedy měl, ale sváděl boj s textem. Přestože oslovil několik známých textařů, výsledek nebyl tak úplně dle jeho představ. Nakonec mu pomohl další blízký z rodiny. „Měli jsme s tím textem trošku problém a byl jsem z toho nešťastný. Přišel jsem domů a říkal jsem mámě, že se mi to nějak rozpadá a ona na to, že zkusí něco napsat, ale moc šancí tomu nedává. Přišel jsem druhý den na kafe, kouknul jsem na to a nebylo to vůbec špatný. Potom jsem to trošku překopal, něco dopsal, aby to bylo hezky česky a nafrázovaný do hudby,“ raduje se herec a zpěvák.

„Sice bych rád slíznul smetanu, ale nemůžu. Ta písnička je takový rodinný byznys, dá se říct, o to víc mě to těší. A všichni herci byli ve výsledku spokojení, sami si to odhlasovali,“ dodává.

S bratrem se nyní snaží spolupracovat, co to jde. Vidí v něm velký potenciál. „Trošku ho zneužívám, dokud není známej a slavnej, a dokud má na mě ještě čas. Jakmile bude skládat pro hollywoodské hvězdy, tak se ho už nedočkám,“ směje s David. ■