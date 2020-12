David Gránský je na vánoční dárky nenáročný: Nebyli jsme nejbohatší rodina, spokojím se se vším

"To, co potřebuju nebo chci, si koupím sám," říká David. Michaela Feuereislová

Také David Gránský (28) už se pomalu, ale jistě připravuje na Vánoce. Super.cz prozradil, jak to má s vánočními dárky, a co si letos přeje najít pod stromkem.

„Nebyli jsme úplně nejbohatší rodina, takže už jako malý jsem se spokojil vždycky se vším,“ říká herec. Od rodiny rád dostává věci užitečné, které přes rok nerad nakupuje.

„To, co potřebuju nebo chci, si koupím sám, jsou to většinou ty dražší kousky. Rád dostávám věci, na které nemám čas, abych si je koupil sám. Jsem v tomhle nenáročný, ač to může vypadat, že jsem frfňa, tak na tohle ne,“ přiznává David s úsměvem.

Ani co se týká dárků pro manželku, to nemá nijak náročné. „S manželkou je to docela jednoduchý, protože moje žena si vždycky řekne, co si přeje. Což je pro mě super. Ono se může zdát, že si diktuje dárky, ale prostě mi jen dá ten správnej tip. Letos mi teda ale ještě neřekla...,“ dodává nervózně, ale s nadsázkou. ■