Sabina Laurinová se podělila o zajímavou vánoční tradici: Děti běhají s vařečkou po bytě a hledají „oznam“

Jeden vánoční zvyk se v rodině Sabiny dědí z generace na generaci. Michaela Feuereislová

„Pomalinku se připravuju, ale ještě je spousta věcí, kterým se člověk věnuje mimo, jako třeba práci, kterou naštěstí mám,“ říká herečka s úsměvem. Uvědomuje si, že mnoho jejích kolegů takové štěstí nemá, a proto se nehroutí z toho, že je kvůli práci v malém časovém presu, co se příprav týče.

„Letos jsem nějaká klidnější v tom, že to, co bude, bude, co nebude, tak nebude. Nemám ani chuť chodit do obchodů. Budu to řešit cestou, jak to jde, a hlavně to nebudeme přehánět,“ dodává hvězda seriálu Sestřičky Modrý kód.

Vánoce dle vlastních slov tráví velmi konzervativně. Vychází z tradic, které zná ze svého dětství. Svátky tráví zásadně doma, zahraničí ji, ani její dvě dcery Valentýnu (17) a Máju (11), neláká. Zato za oslavami Silvestra rády jezdí do hor. Herečka prozradila, co patří mezi jejich vánoční tradice.

„Od narození dětí to probíhá stejně. Chodíme ven vyhlížet Ježíška, navštívíme jeden nebo dva kostely. Máme své zvyky. Ráno holky hledají takzvaný „oznam“ a to je, že chodí s vařečkou po bytě a říkají: Stromečku vstávej, ovoce dávej, umyj se, ustroj se, je Štědrý den. Zatlučou na okno a v jedné místnosti najdou malý balíček, kde je třeba mandarinka nebo čokoláda nebo nějaká kosmetická drobnost a to znamená, že přijde večer Ježíšek,“ usmívá se.

Tato tradice se přenáší v rodině Sabiny Laurinové z generace na generaci a není lidem příliš známá. „Zažíval to můj táta, když byl malý u babičky v Orlických horách. On na to přivedl mě, já své holky, a je to takový náš zvyk.“

A co by si sympatická blondýnka přála letos najít pod stromečkem? „Od té doby, co mám děti, moje osoba ustoupila do pozadí a Vánoce jsou především o nich a kvůli nim. Nejvíc mě potěší, když mají holky radost z dárků. Já je nemám potřebu dostávat. Samozřejmě mě to potěší, asi bych byla smutná, kdybych pod stromečkem nenašla nic, ale na druhou stranu je pro mě největším darem ta jejich radost,“ dodává na závěr. ■