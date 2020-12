Sexuální koučka Helena Houdová: Vyfotila se s ušpiněnými prsty a promluvila o menstruaci

Helena Houdová Foto: Instagram H. Houdové

Svými výroky Helena Houdová (40) nepřestávat překvapovat. Práci modelky královna krásy z roku 1999 z velké části pověsila na hřebíček a vydala se alternativním způsobem života. „Modeling pro mě byl vždy prostředek, nebyl to pro mě cíl, mě to nenaplňuje, moje poslání je pomoct ženám, mužům taky, ale většinou ženám, postavit se do své síly a posvátného ženství,“ svěřila Super.cz modelka.