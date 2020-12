Ilustrační foto Profimedia.cz

Na sociálních sítích se to hemží polonahými snímky a videi, které přidávají samozvané instagramové modelky. Jejich videa jsou někdy tak hloupá, že není tak těžké si z nich udělat srandu. Oblíbená britská komička Knee Deep In Life to udělala i s touhle dívkou v prádle.