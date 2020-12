Diváci se konečně dočkali: Podívejte se na první záběry Mariky Šoposké po návratu do Ordinace

Marika Šoposká jako Bibi z Ordinace Video: Nova TV

Stalo se tak dokonce dříve, než samotná herečka plánovala. Synové Mariky, starší Benedikt a mladší Vincent, jí to umožnili, a tak představitelka Bibi již v létě oznámila, že je zpátky na natáčení v hostivařských ateliérech. V seriálu by měla být až do velkého finále, které je naplánované na příští rok a do té doby v Kamenici opět zamíchá kartami.

„No jéje! Bibi čeká románek, to budou diváci koukat,“ svěřila Marika Šoposká. „Bibi se z Kanady překvapivě nevrací kvůli Markovi, ale kvůli Eduardovi, kterého hraje Petr Štěpánek, protože má zdravotní potíže a Bibi ho chce donutit, aby s tím něco dělal, aby se šel léčit. Prostě chce mít i tohle pod kontrolou, jako ostatně všechno ostatní. Má to tak ráda,“ prozradila herečka. ■