Nástupkyně Dády Patrasové už má 10 klipů pro děti: Zahrála si i její dcera, kterou má se známým hokejistou

Karolina Gudasová už natočila 10 klipů, vydala desku a zpěvník. Super.cz

Na to, že s tvorbou pro děti začala teprve letos, a to není zrovna rok, který by umělecké sféře přál, to zpěvačka Karolina Gudasová (28) docela rozjela. Nástupkyně Dády Patrasové v rámci tvorby pro děti natočila už deset videoklipů a vydala desku i zpěvník.