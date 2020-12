Talent má po mamince. Takhle krásně zpívá koledy devitíletá dcera zpěvačky Pink

Pink, její dcera Willow a syn Jameson Profimedia.cz

Během vysílání televize ABC v pořadu The Disney Holiday Singalong vystoupila Pink spolu se svou dcerkou Willow, která na sobě měla šaty Popelky.

Na polovinu jedné z koled posunula mikrofon před ústa Willow a ta předvedla, že po mamince zdědila nejen lásku ke krátkým účesům, ale také hudební nadání.

Píseň Merry Christmas to You zazpívaly jako duet a na Pink bylo vidět, jak je na svou dcerku pyšná. Na závěr do záběru zavolala i syna Jamesona, který zamával do kamery a ukázal své dlouhé lokny. Delší než ženské osazenstvo jeho rodiny. Nechme se překvapit, jaký je jeho skrytý talent, možná ovšem půjde ve šlépějích tatínka Careyho Harta, který je motocyklový závodník. ■