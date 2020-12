Libor Bouček slaví 40. narozeniny! Tahle nádherná blondýnka je jeho třetí ženou a životní láskou

Libor Bouček s manželkou Gabrielou Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Česká Miss/Jan Tůma

Moderátor Libor Bouček (40) slaví velké jubileum. Druhý prosincový den slaví 40 let. Za sebou má nespočet pracovních úspěchů, ale také dvě nepovedená manželství, to třetí s finalistkou České Miss 2016 Gabrielou Boučkovou mu ovšem klape skvěle.

"Jsem rád, že si mě tahle úžasná bytost vzala za muže. Ten institut má nějaký smysl, to veřejný prohlášení je dobrý. Je to věc, která patří do naší země a k naším tradicím. Obdivuju Gabči odvahu, že si mě vzala a šla do toho," řekl Super.cz Bouček.

"Mám vše, o čem jsem si leckdy ani nedovolil snít. Téměř sedm let ženu. Jednu. Jedinečnou. Jedinou," dodal romanticky moderátor. Ona mu slova rychle opětovala. "Má lásko, jsem neskutečně šťastná, že můžu životem kráčet po tvém boku. Být ti ženou, oporou i přítelem. Miluji tě," napsala vyznání svému muži krásná Gábina.

Libor Bouček bilancuje svůj život. Děkuje svým rodičům a je šťastný za svoji práci. "Rodiče, jejichž podpora a láska je zdrojem života. A snažím se jim vrátit jejich investici, především citovou. Měl jsem štěstí na lidi kolem. Byl jsem u prvního i posledního vystoupení Davida Copperfielda v Praze, uvedl jsem čtyřhru Rogera a Rafy v O2 areně. Poprvé v dějinách. Na stejném místě vyvolával Jardu Jágra v dresu reprezentace. Naposledy. A také tam počítal živé koně. Dvakrát. S Petrou ve Fulneku se dotkl wimbledonské trofeje. Na povel “mluv teď” jsem přivítal diváky snad všech televizí kromě Šlágru a Barrandova. Naštěstí. Ve společnosti Jiřinky i Karla. Párkrát. 26 let jsem fascinován iluzí rádia," říká moderátor.

"Udělal jsem v životě řadu chyb. Z mnohých jsem se poučil. U dalších asi hrozí recidiva. Snad jsem ale víckrát udělal radost, než přivodil zklamání. Instagram se téměř jistě nikdy nenaučím, neb nejsem mistr zkratky a neumím fotit. Vím, že největší silou je láska. A nejmocnější veličinou čas. A jestli to teď má být druhá půlka, přeju si nelogicky a nematematicky, ať je ještě daleko delší než ta první. Před chvílí jsem opustil studio Ligy mistrů a za chvíli se rozsvítí Nový den. Táhne mi na padesát. Ale jsem na začátku," dodal Bouček. ■