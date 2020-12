Ivana Gottová zveřejnila video manžela Karla: Notuje si na něm svou poslední píseň

Karel Gott Foto: Facebook K. Gotta

Ivana Gottová (44) zveřejnila krátké video, na kterém si jejím manžel Karel Gott (✝80) notuje refrén písně Vánoční. „Takhle se to musí zpívat,“ říká zpěvák na záběru.

„Vám všem pro radost a potěšení. Přeji krásný adventní čas,“ napsala k videu Gottová.

Karel Gott zpívá refrén písně Vánoční

Takhle se to musí zpívat... Vám všem pro radost a potěšení. ❤️ Přeji krásný adventní čas. Ivana Posted by Karel Gott on Tuesday, December 1, 2020

Vánoční, kterou Gott nazpíval s kapelou Kryštof, vznikla už před dvěma lety, fanoušci si ji ale mohli poslechnout až letos, a to na základě domluvy Gotta a autora písně Richarda Krajča.

„Udělali jsme spolu takovou dohodu, že nejdřív půjdou ven Srdce nehasnou a tuhle píseň pustíme až rok poté, co mezi námi Karel nebude, aby v podstatě i další Vánoce strávil s námi. A teď přišel ten čas,“ objasnil Krajčo.

„Za Karlem Gottem jsem s písní Vánoční přišel a svěřil se mu, že jsem napsal text, kde hraje významnou roli, a tak mě napadlo, že by se v ní mohl i objevit. Jemu se to naštěstí zalíbilo, a tak jsme se kdysi dali dohromady. A on pak asi po týdnu zavolal s jeho ženou Ivankou zpátky, a kromě toho, že souhlasil, abychom spolu nazpívali Vánoční, mě poprosil, jestli bych nezkusil napsat píseň pro něj a pro Charlottku,“ vzpomínal frontman kapely Kryštof. ■