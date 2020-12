Krizi vztahu bohužel neustáli! Od Hanky Mašlíkové se odstěhoval její manžel André

Hana Mašlíková Michaela Feuereislová

Hana Mašlíková (38) a trenér MMA André Reinders neustáli krizi vztahu. Moderátorka Super.cz potvrdila, že nyní žijí odděleně. "Je to tak. André se od nás odstěhoval a již nežijeme společně. Pro oba je nadále prioritou náš syn Andreásek, jako rodiče fungujeme nadále velmi dobře a vycházíme spolu," řekla nám Mašlíková.

Pár se rozešel před dvěma měsíci poté, co Hanka zjistila, že její manžel navštívil strip bar. Zdůraznila ale, že návštěva klubu nebyla rozhodně jediným důvodem jejího odchodu. "Když jsem něco takového udělala, něco to znamená. Bylo toho na mě moc! Znamenalo to stop, dost. Určitě bych takhle nevybouchla jen kvůli tomu, že manžel byl ve strip baru," řekla Super.cz.

I kvůli jejich synovi se snažili vztah po čase slepit a znovu spolu začali žít. Bohužel se to nepovedlo. ■