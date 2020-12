Když tak báječně zhubla, nechce přibrat: Bára Kodetová využívá nouzový stav k péči o tělo

Bára Kodetová Super.cz

„Já myslím, že to prožívám docela dobře, v rámci možností. Rodina je stabilní, máme se rádi, i když je to občas na palici, protože děti jsou doma, i my jsme pořád doma,“ svěřila Super.cz herečka.

„Pracujeme a snažíme se nepodléhat těm depresivním náladám, které k této době patří, i ten podzim bývá někdy smutný. Myslím si, že v rámci toho, co se děje, se ukazuje, že naše rodina je velmi silná, a to je dobrá zpráva,“ dodala Bára, která se také začala více starat o své tělo.

„Já jsem si řekla, že když mám tolik času, tak toho využiji. Byla jsem na preventivní prohlídce, půjdu ještě na další důležité prohlídky. Snažím se pečovat o své tělo, abych nepřibrala, když jsem tak báječně zhubla a všichni o tom psali,“ popsala herečka.

Také trpí na křečové žíly a volno využila k návštěvě kliniky, kde si nechala odstranit metličky. „Kolem čtyřicátého roku svého života jsem zjistila, že ty nohy nejsou tak hezké, jak bývaly, máme to v rodině, je to genetické a ty předpoklady tam jsou, takže si to musím hlídat,“ vysvětlila Kodetová. ■