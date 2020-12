V 8. měsíci si nadělila těhotenské snímky: Modelka z dětského domova vypadá nádherně

Veronika Kašáková Super.cz

"Odhalené těhotenské fotky nejsou pro mě, úplně se v tom necítím. Mám tady krásné čtvery šaty od návrhářky Zuzky Lešák Černé, těším se, že budu taková těhotná princeznovská víla," řekla Super.cz Veronika.

"V jiném stavu se mi toho moc odhalovat nechce. Nevím, jestli by to bylo úplně vkusné. Nejsem si úplně jistá. Ctím nahotu i bez těhotenství. Od Miss jsem plavky či spodní prádlo nefotila ani jsem nešla žádnou přehlídku. Nějak mi to ke mně nešlo," vysvětluje.

Během focení oblékla i šaty, do kterých se hned zamilovala. Prohlásila, že to je přesně styl, ve kterém by se chtěla vdávat. Svatba se ale v brzké době konat nebude. "Stihli bychom to letos, kdyby nebyla situace, jaká byla. Teď před porodem se mi svatbu nechce organizovat, a zároveň ani ne hned po něm. Počkáme, až bude děťátko trošku starší a užije si to stejně jako my," dodala Kašáková. ■