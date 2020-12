Kuchařka Kamu to umí pěkně okořenit: Nahoře bez nejen v posteli!

Kamu Foto: Super.cz/Instagram Kamu

S přítelem, surfařem Robim, se nafotila nahá v posteli! Potetovaná kráska přikryla ňadra jen lehce rukama a intimní partie rafinovaně zakryla hlava jejího partnera. Kamu si postěžovala, že je teď s přítelem trápí zdravotní problémy.

„Já se probudila s bolestí ucha. Půl dne jsem dělala, že nic a soustředila se na práci. Jenže pak jsem nemohla napsat ani slovo a začala hekat. Samozřejmě jsem hrdinsky hlásila, jak to rozdejchám, ale někdy síla myšlenky zjevně nestačí. Když přišla horečka, přestala jsem hrát hrdinku,“ nechala se slyšet kuchařka, jež nakonec zašla k lékaři a injekce jí od zánětu hned ulevila. Její partner Robi si zase pro změnu vykloubil palec.

„My vždycky, když má něco jeden, tak druhej nesmí zůstat pozadu. A je to fakt pokaždý. No byli jsme dlouho fit, tak si to teď vyžereme hezky spolu. My se prostě nenecháme ve štychu za žádnejch okolností. Surfovat prostě nebude ani jeden a prej taky prostě máme asi chvíli jen tak spolu ležet. Láska a napojení má holt mnoho podob,“ našla na zdravotních problémech aspoň jedno pozitivum Kamu. ■