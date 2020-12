Krásná herečka točí film o domácím násilí: Zažila jsem ho i v dětství, přiznala

Herečka Aneta Kernová má zkušenosti s domácím násilím. Super.cz

"Mám samozřejmě velkou radost, i vzhledem k tomu, že moje role v sobě nese velký příběh. Jsem fakt vděčná," řekla nám při natáčení snímku Když prší slzy, který se věnuje problematice domácího násilí. "Bohužel mám něco podobného za sebou, stejně tak hodně lidí v mém okolí," připustila.

"Cítím, že tenhle film má velký smysl. Pokud jde o mě, byly to i věci, které jsem zažívala jako malá a zatím si to v sobě zpracovávám. Myslím, že i proto si mě ten film našel a stojím tady za všechny ženy, které si domácím násilím prošly," míní mladá herečka.

Byl to vlastně osud, že se pro ni uzavřely možnosti v zahraničí, protože jinak by tuhle nabídku nedostala. "Je to tedy zvláštní natáčet v nouzovém stavu, musel se hodně osekat tým, ale mám velkou radost, že vůbec můžeme točit," svěřila. ■