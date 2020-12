Hana Heřmánková vidí světlo na konci tunelu v testech herců: Divadlo se dostalo do projektu díky dopisu jejího muže premiérovi

Hana Heřmánková Super.cz

O necelý měsíc později se divadla stejně zavřela, ovšem díky Heřmánkově výzvě se aspoň nyní v Divadle Bez zábradlí cítí při zkouškách bezpečněji, protože se stali spolu s Českou filharmonií součástí projektu testování pomocí kloktacích testů.

"Díky tomu budeme moci bezpečně zkoušet muzikál Kabaret, kde se tančí a zpívá a herci jsou opravdu v blízkém kontaktu," řekla nám Hana Heřmánková, která teď divadlo vede se svými syny, jimž Heřmánek svůj post předal.

A jak současnou situaci divadlo zvládá? "Jako pro všechny je to i pro nás velmi složité, když je divadlo zavřené. Ale na to, do jakého nebezpečí se herci dostávají, jsme upozorňovali jako první, když se druhá vlna blížila. Hráli spolu herci všech možných věkových kategorií i z rizikových skupin a navzájem se samozřejmě nakazili. Chtěli jsme, aby se stát o divadla postaral, protože tímto způsobem jsme nemohli hrát. To byl také důvod, proč si nás do projektu vybrali," míní Heřmánková s tím, že věří, že plánovaná květnová premiéra Kabaretu už snad bude moct bezpečně proběhnout.

Když neřeší finanční situaci divadla, které nemá žádný příjem a skomírá, prožívá i radostné chvíle. S manželem si totiž pořídili štěně. "Máme miminko anglického setra. Jsem sice nevyspalá a poškrábaná, ale je to skvělé. I když náš třináctiletý pejsek se musel s novým přírůstkem srovnat a teď ho trochu vychovává," smála se.

S manželem zatím pandemii přestáli ve zdraví. "Snažíme se opravdu dodržovat všechno, co se má. Už z toho důvodu, že mám rodiče, kteří jsou v rizikové skupině. Už se těším, že se otestuji a budu za nimi moct bezpečně jít, protože zatím si jenom telefonujeme," uzavřela. ■