Saša Rašilov se podělil o tip, jak potěšit manželku na Vánoce. Tohle prý zaručeně funguje!

Vánočního šílenství v obchodních centrech se s jistotou účastnit nebude. Michaela Feuereislová

„Vždycky to zadání musí být takové, aby ty okolnosti nákupu nepřevážily smysl toho daru. Když se nestíhá, tak mým tipem jsou nonstop obchody, které jsou ve 3 ráno zaručeně prázdné,“ prozradil s úsměvem Super.cz.

„Dělám si legraci. Dávám přednost tomu, když jsou dárky pohromadě dřív anebo, asi jako většina lidí, internetovým nákupům,“ pokračuje.

Internetové nákupy jsou pro něj jasnou a jedinou volbou, má totiž obavy z toho, co se bude dít v obchodních centrech po rozvolnění některých opatření. „Letos se určitě toho šílenství, které vypukne, účastnit nebudeme, protože si myslíme, že by všichni ještě mohli zůstat chvilku doma a nic by se nestalo,“ míní herec.

Překvapit každý rok manželku nějakým originálním dárkem není snadné. Saša se podělil o svůj zaručený tip. „Vždycky ženu potěší, když muž jakýmkoliv způsobem zjistí nebo vypátrá něco, co by si ta žena skutečně přála, ne, co by si přál muž, aby měla,“ říká s úsměvem.

„Stačí na to být průměrně všímavý, ale nedá se to realizovat měsíc před Vánoci. Všímavý musí být člověk průběžně pořád a pamatovat si. Pak si na podzim řeknete: Jé hele, to si pamatuju už od jara,“ dodává.

S hercem jsme se setkali na natáčení vánočního klipu k písni, kterou společně s dalšími herci ze seriálu Sestřičky Modrý kód nazpíval jako poděkování opravdovým zdravotníkům. Vidět Sašu Rašilova zpívat ale nebývá zvykem.

„Jsem nepraktikující konzervatorista, jsem zpěvem školen, ale těch příležitostí nebylo v činohře tolik,“ přiznává herec. Má po nové zkušenosti v nahrávacím studiu touhu věnovat se zpěvu dál? „Čekám, že začnou chodit nabídky, že bude konečně deska,“ rozesmál se herec.

Premiéra vánočního klipu pro sestřičky proběhne v neděli 6. prosince. ■