Dominika Gottová promluvila po návratu z Finska: Jak je na tom psychicky a zůstane na Vánoce v Česku?

Dominika Gottová je zpět v Česku.

Nyní je dcera Karla Gotta zpět v Česku, kde si po psychických potížích, které ji poslední dobou trápily, chce užít především pohodový konec roku.

„Určitě si tady užiji Vánoce, a to s maminkou,“ svěřila se Super.cz Dominika Gottová, která hodlá jít s maminkou také nakupovat dárky.

„Ještě jsem je nenakupovala. Maminka teď nemůže vycházet ven, což se změní, jestli nepřijdou nová nařízení, ale od čtvrtka by mělo vše normálně fungovat a maminka si chce vybrat dárek sama. Takže bychom se vydaly do obchodu spolu, má konkrétní přání, které si chce sama vybrat. Přeje si peněženku, má přesnou představu, jak má vypadat, takže to se nachodíme,“ prozradila Gottová s tím, že doufá, že si užije Vánoce bez stresu.

Ve Finsku s manželem Timem Tolkkim čekají, zda jim úřady přidělí státní bydlení, a také čeká na vyřízení podpory. „Neplánuji už víceméně nic, protože se mi plány už několikrát změnily. Takže nechávám věci běžet, ze dne na den,“ dodala Gottová, která se vrátila také kvůli propagaci knihy Poslední roky s Karlem.

„Knížka začíná vzpomínkami na dětství, na dospívání a vztahy, o návratu do Česka a zase zpátky do Finska a je také o vzpomínkách na tatínka,“ prozradila Dominika, která knihu napsala společně s kamarádem Lubošem Procházkou.

A jak se nejstarší dceři Karla Gotta líbí jeho poslední píseň Vánoční, která letos vyšla? „Líbí se mi, ale přiznávám, že moje srdce je rockové a metalové, ale táta vždycky věděl. Jako dítě jsem pop poslouchala, byli jsme s tatínkem i na koncertě Michaela Jacksona, ale potom jsem tíhla asi od 16 let k hardrocku a heavy metalu a podařilo se mi tatínka přesvědčit, že nějaké kapely stojí za to slyšet. Naučila jsem ho poslouchat AC/DC a byl se mnou i na koncertě Judas Priest,“ dodala v rozhovoru Gottová. ■