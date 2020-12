Už měsíc je na Kanárech: Nejhezčí muž Česka odvezl do tepla i manželku fitnessku a půlroční dceru

Jakub Kraus je s rodinou už měsíc na Kanárech. Foto: instagram J. Krause

Jejich cílem se stal ostrov Tenerife, kde si pronajali apartmán a rozhodli se zde strávit co nejdelší dobu. V Česku stejně neměli to správné vyžití, když se oba věnují hlavně fitness.

"Pojďme si říct, že pětihodinová cesta letadlem s pětiměsíčním miminkem nebyla jen slunce a duha. Zvládli jsme to, jiná možnost nebyla," napsal Kuba k cestování s dítětem. Rozhodnutí odletět ale nelituje.

"Jsme tady šťastní jak blechy," je nadšený z pobytu na ostrově v Atlantiku s příjemnými teplotami, kde dcerku seznamuje s mořem. "Pomalu si nacházíme denní rytmus, dokážeme do něj vetknout procházku, nákup, práci, šnorchlování, večerní cvičení, vaření. S tím malým lumpíkem to už nemůže být taková easy going jízda, ale neměnili bychom za nic na světě," svěřil. ■