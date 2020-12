Rodinná pohoda Daniela Hůlky: Jak tráví zpěvák nouzový stav a období, kdy nemůže hrát?

Daniel Hůlka s rodinou Foto: archiv D. Hůlky

„Navštívili jsme zoo koutek v Malé Chuchli, kam pravidelně jezdíme a máme to tu moc rádi. A nutno říct, že to tu je přístupné covid necovid, což je pro nás velká výhoda,“ řekl nám zpěvák, který zároveň přiznal, že už se mu po zpívání stýská. „Těším se na to, až se zase otevřou divadla a začnou se hrát muzikály, ve kterých účinkuji. A jak mám zprávy, těší se na to moc i naši diváci. Poslední představení jsem odehrál premiéru Kata Mydláře v Divadle Broadway,“ uvedl.

Zazpíval si alespoň při rozsvěcení stromečku. „První adventní neděli jsem strávil pracovně, zazpíval jsem při rozsvěcení vánočního stromečku v Kraslicích, to bylo moc fajn. A také chystám na příští rok workshopy, kde budu učit zpěv,“ dodal legendární představitel Draculy. ■