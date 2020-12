Jsi úplná vychlastaná nula: Po těchto slovech dostala potvora ze Slunečné „facku“

Bára Jánová dostala facku. Ale nebyla pravá... Video: FTV Prima

Herec se jí ale ve skutečnosti vůbec nedotkl! Seriálový Štěpán byl v rámci děje podnapilý a potvora Sylva si ho nevybíravě dobírala. „Jsi úplná vychlastaná nula,“ provokovala ho. A tak na sebe facka nenechala dlouho čekat.

Jánové se scéna natáčela skvěle, aniž by diváci postřehli, že facku nedostala.

„To bylo v pohodě, nebylo to vůbec náročné natáčení. Honza se mě samozřejmě ani nedotkl, bylo to jen jako a zvukaři pak krásně udělali plesknutí. Vše muselo být ale dobře načasované. Včas jsem uhnula hlavou a bylo natočeno. Myslím, že se to ani mockrát neopakovalo. Šlo to jako po másle,“ popsala, jak taková scéna vzniká. Na výsledek se podívejte ve videu. ■