Syn Belohorcové měl nehodu. Nutný zásah záchranky a převoz do nemocnice

Jako matka Zuzana Belohorcová prožívala muka. Foto: Super.cz/Instagram Z. Belohorcové

Když včera Zuzana Belohorcová (44) ve svém novém domově v jižním Španělsku vyprovázela děti do školy, netušila, že prožije jeden z nejhorších dnů. Moderátorčin syn Nevio měl úraz ve školce. Po pádu si poranil tvář a musela zasahovat záchranka, řekla Zuza Super.cz.

Co se přesně stalo? „Během přestávky a volné zábavy na zahrádce do něj nevědomky v běhu narazil jiný chlapeček a náraz ho katapultoval na hranu dřevěné lavičky. Rozrazil si celou tvář skrz,“ svěřila Super.cz Zuzana, která pochopitelně zažila velký stres. „Telefonát ze školy, záchranka, následně před školou vidím svoje dítě sedět s obvazem na tváři v zakrvácené školní uniformě. Jediné, co si přeji, je, aby se tyto situace už nikdy neopakovaly,“ uvedla.

Naštěstí mělo vše dobrý konec. „Moc jsem chtěla pochválit školu a nemocnici. Všichni rychle a úžasně reagovali, jako podle šablony. Od telefonátu ze školy a prvního ošetření na půdě školy záchrankou přes přesun do nemocnice na pohotovost po samotný zákrok týmem odborníků. Suma sumárum za necelou hodinu a půl jsme byli vyřízení. Musím pochválit celý systém, byla jsem mile překvapená, že celou záležitost uhradila škola. To by v Americe rozhodně tak rychle a hladce neprobíhalo a po několika hodinách bychom odcházeli s tučným účtem,“ uvedla Zuza.

Syn Belohorcové je teď v domácím léčení. „Zítra se chystáme s Neviem na kontrolu, aby se ujistili, že se všechno dobře hojí. Naštěstí je dobrý pacient, chválily ho i sestřičky. Jsem za něj moc ráda," dodala v našem rozhovoru Zuzana Belohorcová. ■