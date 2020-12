Výživoví poradci bijí na poplach! Iva Kubelková si tuhle neuvěřitelnou postavičku udržuje hodně podivnou metodou

Iva Kubelková o váze Super.cz

Iva Kubelková (43) svoji dokonalou postavu nemá zadarmo. Sama říká, že čím je starší, tím to je náročnější. Pravidelně cvičí, a to i nyní, když nemůže navštěvovat posilovnu. Maká doma. Hodně zajímavý má ale jídelníček.

"Čím je člověk starší, tím je to větší a větší dřina. Tělo funguje jinak, všechno se zpomalí a tak to je. Musí se pro to něco dělat. Bez pohybu to nejde, nedá se svítit," řekla Super.cz Iva.

"Je to útok na naše pohodlí. Také jsem někdy hrozně líná, nechce se mi, ale pak si řeknu, že nemůžu dopustit, aby se to zlomilo do podoby, která mě bude stát dvakrát tolik sil. Snažím se udržovat cvičením," prozrazuje.

"Jedu si zlatou střední cestu. Jídelníček mám daný tím, že nejím dlouhá léta maso, asi šestnáct let. Pohyb zařazuju. Cvičím kruháč, teď doma se snažím přinutit. Obléknu se, sednu si na rotoped, dám si cvičení na břicho, cviky s míčem," upřesňuje.

Překvapuje ale tím, že jí hlavně večer. Zatímco většina dietářek se po šesté hodině jídlu vyhýbá, Iva naopak přísun kalorií zvyšuje. "Jím extrémně večer. Ráno nemám hlad, skoro vůbec nesnídám. Naobědvám se, kolem šesté, sedmé si dám lehčí večeři a pak večer u televize musím pořád něco jíst. Jsou na to dva rozdílné názory odborníků. Jedni jsou proti jídlu večer, druzí naopak. V přírodě to tak je. Všechna zvířata, která se nají, jdou spát," dodala. ■