Gránskému roste konkurence. Tohle je jeho mladší bratr, který skládá hudbu a také zpívá

Mladší bratr Davida Gránského rozjíždí slibnou hudební kariéru. Michaela Feuereislová

Ve šlépějích svého bratra, který se před lety účastnil pěvecké soutěže, ale nepůjde. „Myslím si, že mi jde víc to skládání hudby. Ono je to docela těžký, když máte doma bráchu, který zpívá skvěle, nedá se to srovnávat,“ řekl Super.cz sympatický Tomáš.

Tomovi se v hudebním světě začíná dařit. Na svém kontě má už několik vlastních písní, které sklízely úspěch v rádiích, nedávno složil úvodní znělku pro celovečerní film a nově je spoluautorem vánoční písně Díky vám, která vznikla ve spolupráci s herci ze seriálu Sestřičky Modrý kód, jako poděkování reálným sestřičkám a lékařům.

„Složil jsem základní demo, akordy a pak jsme s tím šli za skladatelem Jiřím Vidasovem a s tím jsme to dotáhli do konce,“ říká skromně Tomáš.

Je to také první velká spolupráce se starším bratrem Davidem, Tomáš se ale nebrání tomu, že by svá nadání v budoucnu propojili. „Chtěl bych mu někdy něco napsat. Třeba to bude překvápko, narozeninový dárek,“ usmívá se mladý muzikant. ■