Emoce musely ven. Štěpánka a Pavel ze Svatby na první pohled se drsně pohádali

Soužití Štěpánky a Pavla naráží na první rozspory. Foto: TV Nova

K těm pochopitelně patří i úklid, nad kterým se novomanželé poprvé drsně pohádají. Spouštěčem sporu je kýbl se špinavou vodou vylitý do vany. „Nepřijde mi normální, aby někdo, kdo vytírá bordel, to pak lil do vany. To fakt není normální, to nenapadne ani deb*la. Jsem nas*aná,“ ulevila si Štěpánka na balkoně, kde utírala parapety.

I Pavel měl ale výtku. „Podívej, tohle je náš společný ručník na ruce. Ty mi budeš říkat, kdo je prase! Je na něm make-up, a já make-up nepoužívám!“ mával jí před očima modrým ručníkem. „Mám svoje ručníky, tohle není ode mě!“ bránila se jeho žena.

„Já jsem se mohl rozčilovat minimálně hodinu a neudělal jsem to,“ snažil se Pavel uklidnit situaci. Jen ale přiléval olej do ohně. „Pořád jenom slyším, co ty ty ty. Poser se ze sebe! Tvoje sebevědomí bych chtěla mít. Ale nemáš na to!“ vmetla mu Štěpánka do tváře.

Poté energická nevěsta dodala, že podle ní má Pavel problém uznat argumenty jiných lidí. „Protože podle něj všechno, co řekne, je svatý!“ postěžovala si. ■