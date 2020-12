Pandemie zasáhla i módní průmysl. Známá návrhářka šije oblečení online

Svět se mění a móda s ním. Super.cz

Ruden měla také expandovat do zahraničí, chystala se vstoupit na trh ve Vídni a v Monaku plánovala otevřít vlastní butik. „Všechno se teď zastavilo," řekla Super.cz drobná energická blondýnka.

Česká návrhářka s ukrajinskými kořeny byla nucena přizpůsobit se současné situaci. „Nedovedu si představit, že bych musela skončit, bez módy mě totiž život nebaví,“ nechala se slyšet Ruden, která využila pauzu k tomu, aby vymyslela, jak jít dál. „Mohla jsem se zamyslet nad tím, co dělám, jak se mění životní styl, jaké jsou lidské potřeby.“

Jelikož musela na základě vládních nařízení zavřít salon, byla nucena přijít na jiný přístup k zákazníkům.

„S klienty pracujeme individuálně, každému posíláme katalogy modelů v jejich velikosti,“ říká návrhářka, která dnes navrhuje kousky, jež jsou mnohem víc kombinovatelné. Změnila se i samotná tvorba oblečení. Natali začala se svými krejčovými z ateliéru komunikovat online. „Něco se povedlo, něco ne. Je to totiž úplně nový způsob práce. Myslím, že nás to posune, budeme například moct vyrábět v zahraničí. To nás posune,“ říká designérka Natali Ruden. ■