Vítěz MasterChefa Roman Staša žije svůj sen: Získal další cenu

Roman Staša získal jednu z cen pro nejinspirativnější osobnosti sociálních sítích. Foto: Instagram R. Staši

„Naskočila mi husí kůže. Je to úplně jiný svět a mně se v něm líbí a jsem šťastný, že něco takového existuje. Že se dá ocenit, že nás lidi sledují a my jim něco předáváme. Strašně moc děkuju, je to něco neuvěřitelného a prožívám životní sen,“ řekl Staša, jenž si na popularitu zatím zvyká.

Influencerem se stal ze dne na den, počet fanoušků mu výrazně stoupl právě po získání titulu MasterChef. Na sociálních sítích je oproti ostatním vítězům jen krátce. Instagramový účet nemá ještě ani rok.

„Já si vztah k sociálním sítím tak nějak buduju a teprve se s nimi učím zacházet (což asi všichni vnímáte) a snažím se s vámi jen sdílet svůj život a pohled na svět. A i když mi cena udělala obrovskou radost, tak ještě větší mám z toho, když mi napíšete, že vám ten můj životní přístup pomáhá přežít všechno, čím si teď společně procházíme,“ poděkoval Staša fanouškům.

A přidal PS: „Kdyby mi ještě jednou někdo někdy chtěl dát nějakou cenu, vydržte s tím prosím, až budou otevřený hospody. Strašně už bych to chtěl s někým příště oslavit.“

Dalšími oceněnými byli Richard a Karin Krajčovi, Ester a Josefina, Petr Ludwig, Anna Julie Slováčková, Kovy, Petr Mára, Dominik Feri, Anna Šulc, Jitka Nováčková, Not So Funny Any a Iva Pazderková.

Nominace vzešly z hlasování fanoušků, dvanáct z nich pak vybrala porota, která letos přihlížela k řadě kritérií, od otevírání společenských témat až po zábavní přesah, který osobnosti na sociální sítě přinesly. ■