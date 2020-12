Anna Slováčková čelila na Instagramu hrubým urážkám. Lidé jí přáli smrt

Anička Slováčková Foto: Instagram A. Slováčkové

Za influencerku se Slováčková nepovažuje, ale odpovědnost za to, co sdílí, samozřejmě cítí. A měl by ji podle ní mít každý.

„Vnímám na sociálních sítích spoustu influencerů. Spousta z nich ví, o čem mluví, pomáhají lidem otevírat jinak tabuizovaná témata a motivují je. Pak jsou ale i tací, kteří mají na lidi opačný vliv. Myslím si, že je to hodně křehká věc a člověk by si měl rozmýšlet, co dělá, zvláště když ho sleduji desítky nebo stovky tisíc lidí,“ říká Anna.

Svůj profil bere jako volnočasovou aktivitu a také jako prostor pro propagaci své práce. S fanoušky ale sdílela i mnohem intimnější témata, když psala o léčbě rakoviny. Nebála se otevřít tolika lidem?

„Bála a bojím se stále. Hlavně kvůli novinářům. Cokoliv napíšu, hned se toho chytnou a já se pak cítím trochu jako v kleci, protože bych s lidmi chtěla sdílet třeba i jiné věci, ale nechci pak číst články, které jsou vytržené z kontextu mých popisků na Instagramu, a ani o tom nevím. Musím si na to ale asi zvyknout. Má to výhodu, že se to třeba dostane k dalším lidem a může to více lidem pomoci,“ míní Slováčková.

Od fanoušků dostává spoustu podpůrných zpráv, setkala se ale i s odvrácenou stranou sociálních sítí. K nejhorším vzkazům, které kdy dostala, bylo přání smrti. „Do directu mi několikrát přišly zprávy typu ať už na tu svou rakovinu konečně chcípnu. Nejvíce mě ale rozhodí, když se někdo naváží do mé rodiny,“ svěřila Super.cz.

Kritiku obecně Anička neřeší, hlavní je pro ni názor nejbližších. „Samozřejmě někdy je to člověku líto, když se o něco snaží a lidé to jen zkritizují, Ale já už si z toho skoro nic nedělám. Dám na rady a kritiku mých přátel a rodiny. U těch vím, že mi vše řeknou naprosto otevřeně a upřímně.“ ■