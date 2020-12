Seriál Polda bude mít další sérii: Jednu z jeho hvězd čeká svatba

Jitka Sedláčková Super.cz

S herečkou Jitkou Sedláčkovou se Super.cz potkal na jevišti Divadla Bez zábradlí, kde by se měla objevit v novém muzikálu Kabaret, který se chystá bez ohledu na to, že kultura má zatím stopku. A ani jinak si na nedostatek práce nemůže stěžovat.

Jitka patří k hercům, kteří mají opravdu velký strach z nemoci covid-19. Založila dokonce Ligu za bezpečné hraní. "Přemýšlela jsem o setkávání se na jevišti, protože jsme velice na těsno a na blízko," vysvětlovala. Teď už snad bude klidnější, protože v rámci setkání se také zkoušely české kloktací testy. "Díky za ně, že nebude potřeba pořád podstupovat lobotomii mozku, jako první síto je to skvělá věc," je ráda za alternativu k PCR testům, kde se odběry provádějí z nosohltanu.

"Těším se do divadla a budu ho moc ráda hrát, když budu moct hrát bezpečně. V lednu mě čeká i krásné natáčení vánočního filmu s Irenou Pavláskovou, kde si zahraju maminku tří dospělých dětí. Tam si myslím, že se také testovat budeme, protože budeme hodně na blízko spolu," míní.

Vrací se také do seriálu Polda, protože se bude točit další série. "Dozvěděla jsem se to před pár dny, díky tomu, že Polda je velice úspěšný a u diváků oblíbený. Vůbec se nedivím, protože taky Matáska i další kolegy miluju. Už bylo prozrazeno, že se v Poldovi provdám, i když to ještě diváci neviděli, a s budoucím manželem, ještě neprozradím, kdo to bude, spolu budeme mít hospodu," naznačila herečka.

"Čeká mě i další práce s Viktorem Polesným v České televizi. Zaplať pámbu, práce je a o mně je známé, že jsem ve frontě moc nepředbíhala. Jana Hlaváčová, která mě učila, mi předpověděla, že budu pracovat před kamerami, až budu stará. Tudíž už pravděpodobně stará jsem, protože mi ty nabídky chodí," smála se. ■