Konec přátelství Hámy a Gondíka? Jejich kapela se rozpadla, jeden druhého nahradil i v televizi

Aleš Háma Michaela Feuereislová

„Hamleti se rozpadli po 25 letech, ale už mám kapelu novou. Ten rozchod mi přišel naprosto v pořádku, lidi v našem věku už chtějí jít kolikrát jinou, vlastní cestou, prostě to stačilo. Já a Jakub Wehrenberg jsme tak dali dohromady jednu partu, Dáda Gondík s Hardym dají dohromady zase asi jinou partičku,” popsal konec Hamletů Háma.

A aby toho nebylo málo, další nepříjemnou ránu velkému přátelství zasadila Česká televize. Pro tu totiž Dalibor Gondík moderoval cestovatelskou show Karavanem po Slovensku. A tak nějak se čekalo, že bude mít hlavní roli i v jejím pokračování Karavanem po Česku. Jenže televize místo Gondíka oslovila pro roli moderátora Hámu, který jinak uvádí oblíbenou vědomostní soutěž Kde domov můj. A Gondíkovi to jaksi zapomněli sdělit. Ten pak získal pocit, že mu Háma tenhle kšeft schválně vyfoukl. Za Hámou ale přišla s nabídkou samotná televize.

„Slíbili mi, že Daliborovi všechno vysvětlí, a tak to pak pro něj nebude žádné nepříjemné překvapení. To se ale bohužel nestalo a informace se k němu dostala z neoficiálních kanálů a pořádně ho to naštvalo,“ nedivil se Gondíkovi Háma. Všechno vyřešil až dlouhý telefonát, kde si oba všechno vysvětlili. ■