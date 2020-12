První anděl už se prošel Prahou: Písničkář Pokáč natočil videoklip jako vzpomínku na vánoční trhy

Pokáč - Anděl Video: Pokáčovo Kanál

Písničkář Pokáč natočil nový klip na Staroměstském náměstí, ve kterém si zahrál anděla. Je to zároveň nostalgická vzpomínka na doby, kdy se ještě mohly konat vánoční trhy. Když si poslechnete slova, jako byste tam byli. A možná není čeho litovat, když jsou letos trhy v podstatě zakázané.

"Už je taková tradice, že každej rok vydáváme vánoční song, letošek není výjimkou. I když celej rok byl ve znamení koronaviru, písnička s tím nemá nic společného. Naopak je to taková vzpomínka na vánoční trhy plný lidí, který přišel zkontrolovat sám anděl,“ vysvětluje Pokáč, který vytvářel audiovizuální dílo, takže nemusel mít roušku, i když z vlády zaznělo, že "nebeské bytosti" nemají výjimku, a pokud chtějí vyrazit do Prahy, musí dodržovat nošení ochrany úst a nosu na veřejnosti.

"Je to klasicky malinko přitažený za vlasy, ale snažili jsme se, aby to pořád bylo co nejvíc vánoční a navozovalo fajn atmošku :). Musím říct, že chodit po Praze v andělským hávu byl celkem zážitek, tak snad se lidem písnička bude líbit. Přeju šťastný a veselý!," uzavírá. ■