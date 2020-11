S postavou po porodu do plavek si hlavu neláme: Aneta Krejčíková nosí stahovačky jako Bridget Jones

Aneta Krejčíková Foto: Instagram A. Krejčíkové

Poslední měsíce si blondýnka, známá především ze seriálu Ulice, užívá mateřství. Na nic jiného taky s dvěma malými dětmi není čas. A s dostáváním se do formy po porodu je to také těžší, než když máte dítko jenom jedno. „Po druhým dítěti se to nevrátí zadarmo. Ani pevný zadek, ani ploché břicho. Nějak se tím víc netrápím. Už jsem v procesu návratu zpět, jóga, posilování, nepřežírání se večer. Nic na sílu,“ svěřila se nyní herečka, která na sobě začala opět pracovat.

Než bude mít postavu podle svých představ, má jeden trik, kterým se dostane do formy za pár vteřin. „Do té doby mám nádherné, úžasné stahovačky i s kšandičkama, takže „bridgetjonesky“, co dokážou vypadat i hezky a já zapnu starý kalhoty. Ne, kecám, ještě ne, ale jednou zase ano a bude to možná malý krůček pro lidstvo, ale velký pro mě,“ dodala herečka.