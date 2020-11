Česká Miss poprvé v seriálu: Sledujte, jak si poradila s trapnou influencerkou

Andrea Bezděková si vyzkoušela hereckou profesi. Video: FTV Prima

Modelka a Česká Miss 2016 Andrea Bezděková (25) má za sebou první hereckou zkušenost. Příležitost dostala v seriálu Sestřičky, kde si zahrála influencerku Lisy. „Je, myslím, typickým obrázkem toho, jak na influencery kouká společnost. Je praštěná, nadšená z toho, co dělá, a trochu trapná,“ popsala svou postavu.

Andrea se mohla rozhodnout, jestli si zahraje samu sebe, anebo do děje vstoupí jako vymyšlená postava. Okamžitě se přiklonila ke druhé možnosti. „Dostala jsem nabídku si to vyzkoušet a mně se velmi těžko říká příjemným výzvám ne, takže jsem neváhala a šla jsem do toho,“ uvedla modelka.

Andrea připustila, že den před natáčením ji ovládla nervozita, brzy se ale rozplynula. Největší strach prý měla z toho, že se neudrží a začne se smát. Na to ale nebyl prostor, jak zjistila. „Nestačí se jenom naučit text a odříkat ho, musíte se do toho vcítit,“ shrnula svou zkušenost.

Bezděková se nebrání ani dalšímu natáčení - ale bez intimností. „Měla bych problém se svůdnými, nebo dokonce intimními scénami, to bych určitě nezvládla,“ míní. ■