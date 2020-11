16 celebrit a jejich vánoční příprava: Jak si vyzdobila byt Bučková, Menzelová nebo Schneiderová?

Eliška Bučková, Andrea Růžičková nebo Lucie Gelemová jsou na advent připravené. Foto: Super.cz/Instagram E. Bučkové, A. Růžičkové a L. Gelemové

Vánoce se blíží a některé známé tváře se pustily do velkých příprav. S první adventní nedělí se mnoho z nich pochlubilo výzdobou, a především adventními věnci. Někteří si ho vyrobili doma sami, jiní nechali manuální práci na profících.

1. svíci zapálili na svém věnci například moderátor Honza Musil (53), modelka Nikol Švantnerová (27), Olga Menzelová (42), Monika Absolonová (44) nebo třeba Yvetta Blanarovičová (57), která se svým výtvorem pochlubila ve videu.

„Milí moji, vlastní inspirace. Tento rok mne hodně naučil,“ napsala k němu herečka.

Někteří se na svátky tak těší, že neotáleli a ozdobili si také vánoční stromek. Svým jehličnanem se pochlubila třeba moderátorka Tereza Juščíková nebo herečka Tereza Brodská (52), která připojila i video.

Jitka Schneidrová (47) ukázala příznivcům kromě věnce i svou krásnou dospívající dceru, která brzy oslaví 15. narozeniny. „Neznám většího milovníka Vánoc, než je Sofie. Adventní věnec s láskou vyrobený, rodinka pohromadě, 1. adventní neděle přichází,“ raduje se herečka.

Advent bývá pro zpěváky, herce, ale i modelky, co se práce týče, jedním z nejnáročnějších období. Letos mají kvůli koronavirové pauze ale více času, a tak si volno krátí třeba právě výzdobou domova, stejně jako modelka Eliška Bučková (31).

„Letos je na všechno tak nějak více času, takže jsem doma začala s vánoční výzdobou a hodlám se pomalu pustit do pečení. Poprvé si všechno užívám v klidu, bez stresu, se vším, co k tomu patří - pohádky, mlsání, popíjení dobrého vína, broukání koled, balení dárků...Má to svoje kouzlo,“ říká brunetka.

Inspirovat se můžete v galerii. ■