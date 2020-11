Český milionář promluvil o těžké autonehodě, po níž měl jít do invalidního důchodu: V trabantu seděla celá rodina

Jiří Antoš se zapojil do reality show Milionář mezi námi. Video: FTV Prima

Jedním z účastníků nové reality show Milionář mezi námi je majitel úspěšné truhlářské firmy a největšího zábavního parku u nás Jiří Antoš. Pořad jej zavedl do Ostravy, kde pracoval jako dobrovolník v charitativních organizacích Mens Sana. Zapojil se do činnosti čtvrti Bedřiška nebo romského boxovacího klubu pro mladé talenty.

„Asi to není pro každého, ale pro mě to byla radost a nepřenosná zkušenost. Poznal jsem silné příběhy, a díky nim získal přátele a prožil to, co bych normálně neprožil,“ shrnul svou zkušenost.

Antoš pochází z rodiny, která si sice nežila nad poměry, ale nebyla v ní nouze. Vyučil se, poté vystudoval průmyslovku a pracoval jako truhlář nebo jako restaurátor starožitného nábytku. Moc tehdy nevydělával a rozhodl se to změnit. Na zahrádce u domu si proto udělal dílnu.

„Tam jsme v roce 1988 ještě se třemi kolegy odešli od bývalého podniku. Pracovali jsme pod hlavičkou JZD, ale víceméně jsme si museli všechny zakázky shánět sami, a tak se dá říct, že jsem podnikal už za socialismu. Říkali nám ‚Zázrační truhláři‘, protože jsme každý měsíc přinesli vysokou fakturaci, a režie byla minimální,“ popsal své začátky.

Úspěšný start podnikání ale narušila těžká autonehoda.

„Zdokonaloval jsem manželku v řízení. Jeli jsme i s dětmi trabantem po dálnici. Synovi byly necelé dva roky a dceři dva měsíce. Bylo šero, mírně namrzlo a moje žena předjížděla na dálnici sypací vůz. Asi se nesoustředila, lekla se, že je moc blízko svodidlům a prudce to strhla doprava. Šli jsme do smyku a několikrát přes střechu,“ řekl. Vážnější zranění měl pouze on.

„Měl jsem pak jít do invalidního důchodu. Věděl jsem, že si k němu budu chtít přivydělávat restaurováním nábytku. Nakonec ten přivýdělek byl takový, že jsem se styděl si o ten invalidní důchod jít žádat,“ svěřil. Zdravotním problémům navzdory tak v práci pokračoval.

I když se v podnikání dařilo, s penězi Antoš zacházel opatrně a všechny je investoval zpět do firmy. „Moje žena tehdy ještě prala na valše. Když se jí rozbil rámeček a požádala mě, abych ho vzal na dílnu opravit, styděl jsem se a koupil jí pračku,“ smál se při vzpomínce na své začátky.

Do pořadu, který bude Prima vysílat od 30. listopadu, se dále zapojili Karel Janeček, Václav Staněk, Simona Kijonková, Lenka Hlavatá, Petra Plemlová a Martin Hausenblas.

Všichni na týden vyměnili komfort za ubytovnu a levné jídlo a v přestrojení a s 550 korunami v kapse se v sedmi městech pomáhali zdravotně či sociálně znevýhodněným. Na konci z vlastních peněz věnovali statisíce těm, kteří to podle jejich vlastního uvážení potřebují.

Jiří Antoš daroval organizacím, s nimiž v průběhu týdne pracoval, půl milionu korun. ■