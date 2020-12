Kráska Zuzana Jandová předvedla své dokonalé tělo: Odhodila podprsenku a dala na odiv sexy zadeček

Zuzana Jandová Foto: Super.cz/Instagram Z. Jandové

Cílem její cesty se stalo Turecko, kde stále vládne krásné počasí a plavky rozhodně není nutné měnit za zimní kabáty. Což je u takové krásky rozhodně škoda. Zuzana se při slunění na pláži nechala zvěčnit v bikinách a nutno říct, že ani dvanáct let poté, co se ucházela o korunku krásy, ze svého půvabu nic neztratila.

"Pro mě je ústřední téma sebeláska, protože jsem se musela naučit se mít ráda takovou, jaká jsem. Dlouho mi to nešlo a bylo to takové zvláštní období. Ale teď už je to jiné. Začala jsem zdravě jíst, stala se vegankou. Ale všechno, co dělám, jak se o sebe starám, vychází ze sebelásky a ne z toho, že musím nebo bych měla," prozradila nedávno Super.cz Zuzana.

Své sexy křivky předvedla Zuzana nejen zepředu. Na jedné z fotek, kterými se pochlubila, dokonce odhodila vršek plavek. Prsa si tak překrývala jen kloboukem a dala na odiv své pozadí. „Ten zadek je luxus,“ přistálo Jandové pod fotkou v jednom z mnoha obdivných komentářů. ■